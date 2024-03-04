Зеленський змінив ще одного командувача у ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n193002-zelenskyy-zminyv-sche-odnogo-komanduvacha-u-zsu.html

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Президент України замінив командувача Сил підтримки ЗСУ: замість Дмитра Гереги призначили Олександра Яковця.

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Про це йдеться в указі від 4 березня на сайті ОП.

29 лютого президент Володимир Зеленський призначив генерала Володимира Карпенка новим командувачем Сил логістики ЗСУ. Його попередник Олег Гуляк звільнений з посади іншим указом президента.

Бригадний генерал Олександр Яковець був начальником інженерних військ Сил підтримки ЗСУ.

Ще під час АТО він виконував завдання щодо влаштувань мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони.

Сили підтримки призначені для оперативного забезпечення військ. Це інженерна підтримка, РЕБ, радіаційний, хімічний та біологічний захист, топографічне забезпечення тощо.