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30 тис. турнікетів майже рік пролежали на складі
30 тис. турнікетів майже рік пролежали на складіhttps://racurs.ua/ua/n193004-30-tys-turniketiv-mayje-rik-prolejaly-na-skladi.htmlРакурс
30 тис. турнікетів замість потрапити на фронт майже рік пролежали на складі.
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Про це 4 березня розповіли в Міноборони із посиланням на дані аудиту.
Нові якісні американські турнікети виявили у сховищі однієї з військових частин на Житомирщині.
Вони прибули до України у квітні 2023 року. Наразі майже третину з них видали військовим.
Також ініційовано видачу індивідуальних аптечок, рюкзаків для бойових медиків, що тривалий час зберігалися на складах.
Завдання внутрішнього аудиту Міноборони — не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень, — заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
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