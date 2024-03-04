30 тис. турнікетів майже рік пролежали на складі

https://racurs.ua/ua/n193004-30-tys-turniketiv-mayje-rik-prolejaly-na-skladi.html

Ракурс

30 тис. турнікетів замість потрапити на фронт майже рік пролежали на складі.

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Про це 4 березня розповіли в Міноборони із посиланням на дані аудиту.

Нові якісні американські турнікети виявили у сховищі однієї з військових частин на Житомирщині.

Вони прибули до України у квітні 2023 року. Наразі майже третину з них видали військовим.

Також ініційовано видачу індивідуальних аптечок, рюкзаків для бойових медиків, що тривалий час зберігалися на складах.