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Ракурс
30 тис. турнікетів майже рік пролежали на складі

30 тис. турнікетів майже рік пролежали на складі

4 бер 2024, 19:59
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30 тис. турнікетів замість потрапити на фронт майже рік пролежали на складі.


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Про це 4 березня розповіли в Міноборони із посиланням на дані аудиту.

Нові якісні американські турнікети виявили у сховищі однієї з військових частин на Житомирщині.

Вони прибули до України у квітні 2023 року. Наразі майже третину з них видали військовим.

Також ініційовано видачу індивідуальних аптечок, рюкзаків для бойових медиків, що тривалий час зберігалися на складах.

Завдання внутрішнього аудиту Міноборони — не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень, — заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Джерело: Ракурс


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