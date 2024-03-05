Ракурсhttps://racurs.ua/
Пограничники поразили три блиндажа россиян на фронте. Фото:
Пограничники поразили три блиндажа россиян на фронте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193046-pogranichniki-porazili-tri-blindaja-rossiyan-na-fronte-video.htmlРакурс
Українські прикордонники продовжують завдавати ворогу нищівних ударів.
.
Зокрема, у Харківській області бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» знищили три бліндажі російської окупаційної армії. Професійно відпрацював 15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий Кордон». Про це Державна прикордонна служба України 5 березня повідомила у Facebook.
На відео, яке опублікували прикордонники, видно, як на російські позиції скидає боєприпаси з дронів. Було уражено три цілі.
Нагадаємо, українські прикордонники на Харківському напрямку знищили два ворожі комплекси спостереження «Муром-П». Бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» FPV-дронами уразили російські цілі.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...