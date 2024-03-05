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Ракурс
Пограничники поразили три блиндажа россиян на фронте. Фото:

Пограничники поразили три блиндажа россиян на фронте (ВИДЕО)

5 мар 2024, 21:20
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Українські прикордонники продовжують завдавати ворогу нищівних ударів.


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Зокрема, у Харківській області бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» знищили три бліндажі російської окупаційної армії. Професійно відпрацював 15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий Кордон». Про це Державна прикордонна служба України 5 березня повідомила у Facebook.

На відео, яке опублікували прикордонники, видно, як на російські позиції скидає боєприпаси з дронів. Було уражено три цілі.

Нагадаємо, українські прикордонники на Харківському напрямку знищили два ворожі комплекси спостереження «Муром-П». Бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» FPV-дронами уразили російські цілі.

Источник: Ракурс


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