Украинские пограничники сорвали российский штурм. Фото: ГПСУ

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Українські прикордонники зірвали штурм армії РФ у Харківській області.

Група окупантів у складі 18 людей планувала штурм у селі Артільне на Південно-Слобожанському напрямку. Однак ворога виявила прикордонна комендатура швидкого реагування 4 прикордонного загону, яка й завдала ударів по противнику. Усіх цих росіян знищено. Про це 27 липня повідомила Державна прикордонна служба.

Спроба просування була виявлена та знищена ще на підступах. Противник втратив 18 військовослужбовців, — наголосили в ДПСУ.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що напередодні, 26 липня, підрозділи Сил оборони на Південно-Слобожанському напрямку відбили 11 атак ворога. Окупанти намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у бік Ізбицького, Волохівки та Охрімівки.

А на фронті загалом найбільшу кількість штурмів було зафіксовано на Покровському напрямку, де захисники зупинили 32 атаки.

Нагадаємо, бійці Департаменту безпілотних систем ГУР Міноборони України у ніч з 25 на 26 липня вистежили російський ЗРК С-400 «Тріумф» на території окупованого Криму. Після цього вони уразили пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу комплексу.