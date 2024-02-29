Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення ворожої техніки, скріншот відео

Два ворожі комплекси спостереження «Муром-П» знищили прикордонники (ВІДЕО)

29 лют 2024, 14:59
999

Українські прикордонники на Харківському напрямку знищили два ворожі комплекси спостереження «Муром-П».


.

Відповідне відео сьогодні, 29 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба ДПСУ.

Два ворожі комплекси спостереження «Муром-П» знищили прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон», — вказано в описі відео.

На відео показано, як захисники України FPV-дронами влучають у встановлені на вежах російські спостережні комплекси.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів