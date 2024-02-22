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Знищення російського «Муром-М», скріншот відео
13 російських комплексів спостереження знищили з початку року прикордонники (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192640-13-rosiyskyh-kompleksiv-sposterejennya-znyschyly-z-pochatku-roku-prykordonnyky-video.htmlРакурс
Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» FPV-дроном знищили на Харківщині черговий російський комплекс спостереження «Муром-М».
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Відповідне відео сьогодні, 22 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано, як FPV-дрон влучає у російський комплекс, встановлений на одній із вишок.
«Муром-М» — російський комплекс для цілодобового автономного відео та тепловізійного спостереження, призначений для виявлення людей та техніки на відставні до 10 км.
Це вже 13-й з початку року вражений комплекс спостереження на рахунку прикордонників 15-го мобільного загону, — наголошують у відомстві.
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