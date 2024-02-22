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Ракурс
Знищення російського «Муром-М», скріншот відео

13 російських комплексів спостереження знищили з початку року прикордонники (ВІДЕО)

22 лют 2024, 15:21
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Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» FPV-дроном знищили на Харківщині черговий російський комплекс спостереження «Муром-М».


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Відповідне відео сьогодні, 22 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано, як FPV-дрон влучає у російський комплекс, встановлений на одній із вишок.

«Муром-М» — російський комплекс для цілодобового автономного відео та тепловізійного спостереження, призначений для виявлення людей та техніки на відставні до 10 км.

Це вже 13-й з початку року вражений комплекс спостереження на рахунку прикордонників 15-го мобільного загону, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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