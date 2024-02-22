Знищення російського «Муром-М», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192640-13-rosiyskyh-kompleksiv-sposterejennya-znyschyly-z-pochatku-roku-prykordonnyky-video.html

Ракурс

Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» FPV-дроном знищили на Харківщині черговий російський комплекс спостереження «Муром-М».

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Відповідне відео сьогодні, 22 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано, як FPV-дрон влучає у російський комплекс, встановлений на одній із вишок.

«Муром-М» — російський комплекс для цілодобового автономного відео та тепловізійного спостереження, призначений для виявлення людей та техніки на відставні до 10 км.