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Ракурс
На Запоріжжі скоротили комендантську годину

Комендантську годину скоротили у Запоріжжі

29 лют 2024, 14:36
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У Запоріжжі та районі зменшили тривалість комендантської години.


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Про це сьогодні, 29 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Тож з 01 березня 2024 року комендантська година буде починатись о 24.00 і завершуватись о 05.00 ранку. Раніше комендантська година у Запоріжжі та районі комендантська тривала з 23.00 до 5.00.

Безпекова ситуація дозволяє це зробити, — наголосив Федоров. — Рішення щойно ухвалили на засіданні Ради оборони Запорізької області.

Джерело: Ракурс


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