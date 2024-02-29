Комендантську годину скоротили у Запоріжжі

На Запоріжжі скоротили комендантську годину

https://racurs.ua/ua/n192860-komendantsku-godynu-skorotyly-u-zaporijji.html

Ракурс

У Запоріжжі та районі зменшили тривалість комендантської години.

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Про це сьогодні, 29 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Тож з 01 березня 2024 року комендантська година буде починатись о 24.00 і завершуватись о 05.00 ранку. Раніше комендантська година у Запоріжжі та районі комендантська тривала з 23.00 до 5.00.