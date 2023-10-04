У МВС пояснили необхідність комендантської години в тилу

https://racurs.ua/ua/n187939-u-mvs-poyasnyly-neobhidnist-komendantskoyi-godyny-v-tylu.html

Ракурс

Комендантська година в тилових регіонах необхідна для дисципліни та профілактики злочинності. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в розмові з УП.

.

В цей час ми чітко знаємо, що якщо якась людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити. Щоб ви розуміли, в цей час злочинності практично немає, вона мінімізована.

Клименко сказав, що кожен поліцейський має право запитати, що робить ця людина на даній території.

Наші люди можуть спокійно відпочивати, поки наші співробітники виконують свої функції, — сказав Клименко.

Нагадаємо, у більшості міст України, які віддалені від лінії фронту, комендантська година триває з 00.00 до 5.00. Єдиним регіоном без таких обмежень є Закарпаття.