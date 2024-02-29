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Ракурс
Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

Два вражеских комплекса наблюдения «Муром-П» уничтожили пограничники (ВИДЕО)

29 фев 2024, 14:59
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Українські прикордонники на Харківському напрямку знищили два ворожі комплекси спостереження «Муром-П».


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Відповідне відео сьогодні, 29 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба ДПСУ.

Два ворожі комплекси спостереження «Муром-П» знищили прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон», — вказано в описі відео.

На відео показано, як захисники України FPV-дронами влучають у встановлені на вежах російські спостережні комплекси.

Источник: Ракурс


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