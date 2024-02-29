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Українські прикордонники на Харківському напрямку знищили два ворожі комплекси спостереження «Муром-П».
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Відповідне відео сьогодні, 29 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба ДПСУ.
Два ворожі комплекси спостереження «Муром-П» знищили прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон», — вказано в описі відео.
На відео показано, як захисники України FPV-дронами влучають у встановлені на вежах російські спостережні комплекси.
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