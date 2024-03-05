Виктория Нуланд покидает Госдеп США. Фото:

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Вікторія Нуланд йде з посади заступника держсекретаря США з політичних питань.

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Її відставка очікується найближчими тижнями. Нуланд 35 років працювала на державній службі під керівництвом шести президентів і десяти державних секретарів Сполучених Штатів Америки. Про це 5 березня заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен, йдеться на сайті відомства.

У департаменті відзначили лідерство Нуланд у питаннях України й додали, що її зусилля були незамінні для протистояння повномасштабному російському вторгненню в Україну.

Також Нуланд на своїй посаді відповідала за формування глобальної коаліції, щоб гарантувати російському диктатору володимиру путіну його стратегічну невдачу у війні.

Зазначається, що виконуватиме обов’язки заступника державного секретаря з політичних питань заступника міністра з питань управління Джон Басс. Його про це попросили Блінкен та президент Джо Байден.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд 31 січня здійснила візит до Києва, де зустрілася з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами. Після цього Нуланд пообіцяла російському диктатору володимиру путіну неприємні сюрпризи на полі бою в Україні.