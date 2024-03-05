Российский танк Т-14 «Армата» заглох на параде. Фото:

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Російський надсучасний танк Т-14 «Армата» навряд чи братиме участь у війні проти України.

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Голова російського оборонного концерну «Ростех» Сергій Чемезов напередодні заявив про відмову розгорнути в зоні бойових дій танк «Армата». Пояснив це він начебто високою вартістю цієї бойової одиниці. Однак Міністерство оборони Великої Британії вказало на справжню причину відмови відправити Т-14 на фронт.

Річ у тому, що окупанти бояться осоромитися з «Арматою» на полі бою. Втрати цієї бронетехніки завдали б росії репутаційної шкоди. Крім того, країна-агресор має потребу у виробництві більшої кількості дешевших танків.

На сьогодні майже напевно можна стверджувати, що Т-14 «Армата» не буде в Україні. Це дуже ймовірно через потенційну репутаційну шкоду від втрати «престижної» машини в бою, а також через потребу у виробництві більшої кількості танків, яку можна задовольнити лише за рахунок інших варіантів, — йдеться в огляді британського відомства за 5 березня.

Британці нагадали, як танк «Армата» росіяни представили ще 9 травня 2015 року в Москві, коли він заглох під час репетиції.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що у 2022 році дислоковані російські війська неохоче приймали на озброєння перші виділені танки Т-14 «Армата», оскільки розхвалені пропагандою машини знаходилися в дуже поганому стані.