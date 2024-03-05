Кабмин выделил около 10 млрд грн на восстановление Украины. Фото: Денис Шмигаль в Telegram

https://racurs.ua/n193043-okolo-10-mlrd-grn-na-vosstanovlenie-ukrainy-vydelil-kabmin.html

Ракурс

Гроші на відновлення України від російських обстрілів виділив уряд.

.

Кабінет міністрів України 5 березня ухвалив рішення про виділення 9,3 млрд грн на відновлення. Ці гроші підуть для 13 областей: Київської, Рівненської, Житомирської, Черкаської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Зазначається, що за ці кошти мають відремонтувати житлові будинки, школи, лікарні й об'єкти критичної інфраструктури.

Очільник уряду також заявив про інтенсивну роботу з союзниками для створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з Євросоюзу на 5 років під 0%. Це кошти на будівництво, ремонт, логістику, освіту тощо.

Зокрема, сьогодні Кабмін ухвалив розпорядження, яке відкриє можливість отримання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом 1,5 млрд дол. Шмигаль наголосив, що ці гроші допоможуть владі підтримувати вітчизняний бізнес, нарощувати експорт й забезпечувати макрофінансову стабільність.

Також уряд затвердив постанову, що визначає умови позики від Канади. Це додатково 2 млрд канадських дол., які Київ зможе отримати у 2024 році.

Нагадаємо, 15 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна потребує вже майже 486 млрд дол. на відбудову від російських обстрілів. Зокрема, у в житловому секторі через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла. Також потрібно відновлювати аграрні та екологічні сфери.