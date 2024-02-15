Суму втрат України від війни назвав Шмигаль

Денис Шмигаль, фото: chas.news

https://racurs.ua/ua/n192421-sumu-vtrat-ukrayiny-vid-viyny-nazvav-shmygal.html

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Україна потребує вже майже 486 млрд дол. США на відбудову.

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Про це сьогодні, 15 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з посиланням на результаті третьої оцінки збитків і потреб (RDNA3), яку «уряд провів спільно зі Світовим банком.

За останній рік потреби на відбудову продовжили зростати. Особливо в житловому секторі, де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла, в аграрній та екологічній сферах», — наголосив Шмигаль.

Сукупні ж економічні, соціальні та інші втрати України, зазначає прем'єр, станом на кінець 2023 року становлять майже 499 млрд дол.