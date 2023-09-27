Завдані війною збитки сільському господарству назвали у профільному комітеті Ради

Російське вторгнення завдало сільському господарству збитки на десятки мільярдів доларів

https://racurs.ua/ua/n187706-zavdani-viynou-zbytky-silskomu-gospodarstvu-nazvaly-u-profilnomu-komiteti-rady.html

Ракурс

Війна завдала українським аграріям прямих та опосередкованих збитків на суму понад 40 млрд дол. США.

.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду заявив про це під час круглого столу «18 місяців війни. Збитки агросектору та перспективи відновлення галузі», повідомляє агентство «Укрінформ».

Зазначається, що втрати аграрної галузі включають:

підтверджені прямі збитки — понад 8,7 млрд дол. США (руйнування інфраструктури, господарських об'єктів, логістичних ланцюжків, нищення та викрадення ворогом збіжжя і сільгосптехніки);

непрямі збитки — щонайменше 30,5 млрд дол. США.

Нардеп наголосив, що ця сума, на жаль, не є остаточною:

вона значно зросте, коли буде достеменно підраховано шкоду, заподіяну унаслідок підриву рашистами Каховської ГЕС;

також складно оцінити наслідки забруднення сільськогосподарських угідь вибухонебезпечними предметами, руйнування верхніх шарів ґрунту через «прильоти» та підриви при розмінуванні.

Ми бачимо, що велика територія замінована. Потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами є 174 тисячі квадратних кілометрів українських земель. І це без урахування тимчасово окупованих регіонів, — зазначив депутат, повідомивши у зв’язку з цим про підготовку законопроекту «Про якість ґрунтів».

Джерело: «Укрінформ»