Червоний колір допомагає протистояти сільськогосподарським шкідникам

https://racurs.ua/ua/n192420-chervonyy-kolir-dopomagaie-borotysya-z-komahamy-ucheni.html

Ракурс

Сільськогосподарські сітки — один зі способів захистити посіви від комах-шкідників та зменшити використання інсектицидів.

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Зазвичай теплиці обтягують такими сітками білого, чорного або синього кольорів.

Однак дослідницька група японських учених встановила, що більш ефективно застосовувати сітки червоного кольору. Про це повідомляє прес-служба Токійського університету (Японія).

Подібно до москітної, сітки над грядкою фізично перешкоджають комахам дістатися до врожаю. Логічно припустити, що найважливішою особливістю цих сіток буде розмір отворів у сітці — чим менший отвір, тим меншою має бути комаха, щоб потрапити всередину. Однак дослідницька група … виявила, що колір сітки може бути ще більш важливим фактором відлякування, — наголошується у статті.

Дослідження показало, що червоні сітки, розмір вічок яких був більшим за тіло комахи, були ефективнішими, ніж інші звичайні чорні або білі сітки з навіть меншим розміром вічок.

За словами учених, причиною цього є особливість кольорового зору комах.

Більшість комах не мають червоних фоторецепторів в очах, і їм важко бачити червоний колір, тому нам здалося цікавим, що невидимий колір можна використовувати для боротьби з ними, — зазначають дослідники.

У своєму дослідженні учені зосередилися на одному шкіднику — цибулевому трипсі (Thrips tabaci). Ця комаха має високу стійкість до інсектицидів і завдає значної шкоди ряду важливих сільськогосподарських культур по всьому світу, поїдаючи їх та поширюючи шкідливі віруси. Дослідники протестували:

три кольорові комбінації червоних сіток (червоно-біла, червоно-чорна та червоно-червона) з трьома розмірами вічок (2 мм, 1 мм та 0,8 мм);

типові комбіновані чорні, білі та чорно-білі сітки тих самих розмірів у лабораторії та в полі.

Загалом, всі сітки, які містили червоні волокна, значно краще захищали від цибулевого трипсу, ніж чорні або білі сітки, — зазначається у статті.

У другому випробуванні на відкритому повітрі дослідники перевірили ефективність червоно-червоної сітки при різних рівнях покриття:

без покриття;

повне покриття;

покриття тільки зверху;

покриття тільки збоку.

Через спалах цибулевого трипса в цьому районі використовували інсектицид. В результаті:

повністю вкрита ділянка потребувала найменшої кількості інсектициду і вродила цибулю з високою комерційною цінністю;

на ділянках, які були вкриті лише зверху або збоку, знадобилося одне додаткове застосування інсектициду;

порівняно з повністю відкритою ділянкою, на ділянках, вкритих червоною сіткою, кількість необхідних обробок інсектицидами зменшилася на 25−50%.

Сітки коштують дорожче, ніж пестициди, але вони економічні, оскільки їх можна використовувати роками. Вони також дуже ефективні в боротьбі зі шкідниками без усієї роботи, пов’язаної з розпиленням пестицидів, — наголошують дослідники.

Учені розраховують, що надалі вдасться створити червоні сітки, які не виглядатимуть червоними — принаймні, не для людського ока, але матимуть такий самий ефект на шкідників.