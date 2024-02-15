Красный цвет помогает бороться с насекомыми — ученыеhttps://racurs.ua/n192420-krasnyy-cvet-pomogaet-borotsya-s-nasekomymi-uchenye.htmlРакурс
Сільськогосподарські сітки — один зі способів захистити посіви від комах-шкідників та зменшити використання інсектицидів.
Зазвичай теплиці обтягують такими сітками білого, чорного або синього кольорів.
Однак дослідницька група японських учених встановила, що більш ефективно застосовувати сітки червоного кольору. Про це повідомляє прес-служба Токійського університету (Японія).
Подібно до москітної, сітки над грядкою фізично перешкоджають комахам дістатися до врожаю. Логічно припустити, що найважливішою особливістю цих сіток буде розмір отворів у сітці — чим менший отвір, тим меншою має бути комаха, щоб потрапити всередину. Однак дослідницька група … виявила, що колір сітки може бути ще більш важливим фактором відлякування, — наголошується у статті.
Дослідження показало, що червоні сітки, розмір вічок яких був більшим за тіло комахи, були ефективнішими, ніж інші звичайні чорні або білі сітки з навіть меншим розміром вічок.
За словами учених, причиною цього є особливість кольорового зору комах.
Більшість комах не мають червоних фоторецепторів в очах, і їм важко бачити червоний колір, тому нам здалося цікавим, що невидимий колір можна використовувати для боротьби з ними, — зазначають дослідники.
У своєму дослідженні учені зосередилися на одному шкіднику — цибулевому трипсі (Thrips tabaci). Ця комаха має високу стійкість до інсектицидів і завдає значної шкоди ряду важливих сільськогосподарських культур по всьому світу, поїдаючи їх та поширюючи шкідливі віруси. Дослідники протестували:
- три кольорові комбінації червоних сіток (червоно-біла, червоно-чорна та червоно-червона) з трьома розмірами вічок (2 мм, 1 мм та 0,8 мм);
- типові комбіновані чорні, білі та чорно-білі сітки тих самих розмірів у лабораторії та в полі.
Загалом, всі сітки, які містили червоні волокна, значно краще захищали від цибулевого трипсу, ніж чорні або білі сітки, — зазначається у статті.
У другому випробуванні на відкритому повітрі дослідники перевірили ефективність червоно-червоної сітки при різних рівнях покриття:
- без покриття;
- повне покриття;
- покриття тільки зверху;
- покриття тільки збоку.
Через спалах цибулевого трипса в цьому районі використовували інсектицид. В результаті:
- повністю вкрита ділянка потребувала найменшої кількості інсектициду і вродила цибулю з високою комерційною цінністю;
- на ділянках, які були вкриті лише зверху або збоку, знадобилося одне додаткове застосування інсектициду;
- порівняно з повністю відкритою ділянкою, на ділянках, вкритих червоною сіткою, кількість необхідних обробок інсектицидами зменшилася на 25−50%.
Сітки коштують дорожче, ніж пестициди, але вони економічні, оскільки їх можна використовувати роками. Вони також дуже ефективні в боротьбі зі шкідниками без усієї роботи, пов’язаної з розпиленням пестицидів, — наголошують дослідники.
Учені розраховують, що надалі вдасться створити червоні сітки, які не виглядатимуть червоними — принаймні, не для людського ока, але матимуть такий самий ефект на шкідників.