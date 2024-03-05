Томаш Шуек ратифицировал вступление Швеции в НАТО. Фото: сайт президента Венгрии

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Угорщина ратифікувала заявку Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу.

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У вівторок, 5 березня, ратифікацію вступу Швеції до НАТО затвердив новопризначений президент Угорщини Тамаш Шуйок. Це він зробив у перший день свого перебування на президентській посаді. Про це повідомляється на сайт представництва глави угорської держави.

Зазначається, що він підписав документ, який угорський парламент ухвалив 26 лютого. Тепер цей документ мають надіслати до Сполучених Штатів Америки.

Як відомо, раніше Угорщина залишалась єдиною з 31 країни НАТО, яка не ратифікувала членство Швеції. Країни Альянсу неодноразово закликали та вимагали Будапешт ратифікувати заявку Швеції.

Нагадаємо, 26 лютого парламент Угорщини обрав новим президентом країни голову конституційного суду Тамаша Шуйока — члена партії прем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес». За відповідне рішення проголосували 134 угорські депутати, проти були п’ятеро. Ніхто від голосування не утримався.