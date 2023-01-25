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Ракурс
Новітні російські танки «Армата». Фото:

Новітні російські танки «Армата» виявилися небоєздатні — британська розвідка

25 січ 2023, 12:19
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Основні бойові танки росії «Армата» виявилися небоєздатними.





Останніми місяцями дислоковані російські війська неохоче приймали перші виділені танки Т-14, оскільки розхвалені пропагандою машини знаходилися в дуже поганому стані. Попри це рф працює над підготовкою невеликої кількості основних бойових танків «Армата». Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 25 січня, яке опубліковане у Twitter.

Зараз незрозуміло, чому російські офіцери негативно висловлюються щодо Т-14, але останні три роки чиновники рф публічно описували проблеми з двигуном та тепловізійними системами.

Зазначається, що в минулому році російський міністр оборони сергій шойгу охарактеризував запланований на 2022 рік серійний випуск лише як «дослідно-промислову» партію.

Саме розвідка вважає малоймовірним, що розгорнуті «Армати» будуть відповідати звичайним стандартам для того, щоб нова техніка вважалася боєздатною.

Нагадаємо, раніше британська розвідка заявляла, якщо рф і перекине танки «Армата» в Україну, то це відбудеться лише у пропагандистських цілях.

Зазначалося, що будь-яке розгортання Т-14 на фронті буде ризикованим рішенням для росії, бо раніше 11-річна програма розробки «Армати» супроводжувалася затримками, скороченням запланованого розміру парку і повідомленнями про проблеми з виробництвом.

Джерело: Ракурс


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