Новейшие российские танки «Армата». Фото:

https://racurs.ua/n179229-noveyshie-rossiyskie-tanki-armata-okazalis-neboesposobny-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Основні бойові танки росії «Армата» виявилися небоєздатними.

Останніми місяцями дислоковані російські війська неохоче приймали перші виділені танки Т-14, оскільки розхвалені пропагандою машини знаходилися в дуже поганому стані. Попри це рф працює над підготовкою невеликої кількості основних бойових танків «Армата». Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 25 січня, яке опубліковане у Twitter.

Зараз незрозуміло, чому російські офіцери негативно висловлюються щодо Т-14, але останні три роки чиновники рф публічно описували проблеми з двигуном та тепловізійними системами.

Зазначається, що в минулому році російський міністр оборони сергій шойгу охарактеризував запланований на 2022 рік серійний випуск лише як «дослідно-промислову» партію.

Саме розвідка вважає малоймовірним, що розгорнуті «Армати» будуть відповідати звичайним стандартам для того, щоб нова техніка вважалася боєздатною.

Нагадаємо, раніше британська розвідка заявляла, якщо рф і перекине танки «Армата» в Україну, то це відбудеться лише у пропагандистських цілях.

Зазначалося, що будь-яке розгортання Т-14 на фронті буде ризикованим рішенням для росії, бо раніше 11-річна програма розробки «Армати» супроводжувалася затримками, скороченням запланованого розміру парку і повідомленнями про проблеми з виробництвом.