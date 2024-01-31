Нуланд пообіцяла володимиру путіну сюрпризи на полі бою. Фото:

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Ракурс

Україна доб'ється дуже великих успіхів у 2024 році.

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Такий прогноз заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд під час свого візиту до Києва. А російського диктатора володимира путіна очікують неприємні сюрпризи на полі бою в Україні. Про це Нуланд заявила 31 січня під час зустрічі з журналістами.

Я маю сказати, що я залишаю сьогодні Київ із великою впевненістю в єдності та рішучості українського народу щодо 2024 року. Я також упевнена, що незважаючи на те, що Україна зміцнює свій захист, на пана путіна чекають сюрпризи на полі бою. І Україна доб'ється дуже великих успіхів, — зазначила вона.

Заступник американського держсека також висловила упевненість, що Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для «виживання й процвітання» країни.

Нуланд додала, що «американський народ усвідомлює диво, якого Україна вже досягла, захищаючись від нинішньої зловісної російської агресії, й захоплюється ним».

Нагадаємо, 31 січня до України прибула заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд. У Києві у неї була запланована зустріч з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами.