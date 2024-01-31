Швейцарія офіційно приєдналася до 12-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії. Фото:

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Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій Європейського Союзу проти російської федерації.

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Відповідне рішення було ухвалене 31 січня на засіданні Федеральної ради Швейцарії. Такою буде відповідь Цюріха на триваючу військову агресію росії проти України. Про це повідомила прес-служба швейцарського уряду.

Тим самим Федеральна рада приєднується до Європейського союзу, який ухвалив 12-й пакет санкцій у грудні 2023 року, — йдеться в заяві.

Нові заходи проти росії набудуть чинності 1 лютого. Раніше 21 грудня Швейцарія додала 147 фізичних і юридичних осіб до своїх санкційних списків.

Як відомо, 18 грудня 2023 року Рада Європейського Союзу схвалила 12 пакет обмежувальних заходів проти рф. До санкційного пакету увійшла заборона на імпорт (прямий або непрямий) російських алмазів. Це стосується сировини як російського походження (зокрема й тієї, що оброблялася в третіх країнах), так і експортованої з рф чи тієї, що прямувала транзитом.

Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що Євросоюз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який планує затвердити до 24 лютого — до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну. Потенційні заходи можуть включати нові списки, більше торговельних обмежень і боротьбу з постійними спробами Москви обійти санкції блоку як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС.