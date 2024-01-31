Вибухи на аеродромі «Бельбек». Фото:

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Ракурс

Вибухи на кримському аеродромі «Бельбек» 31 січня підтвердили українські військові.

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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що «українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище» та подякував усім, «хто долучився до очищення Криму від російської присутності!». Відповідний допис з’явився на його Telegram-каналі.

Олещук нагадав, що на аеродромі «Бельбек» раніше базувалася 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України.

Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на джерела опублікував карту, де вказав точку влучання на аеродромі.

Тим часом російське Міністерство оборони нарахувало аж 17 «збитих» авіаційних керованих ракет над акваторією Чорного моря та ще трьох над окупованим Кримом. Нібито працювала ППО окупантів, а в районі Любимівки біля аеродрому «Бельбек» впали «уламки». В атаці на окупований Крим ворог звинуватив Україну.

Так званий губернатор окупованого Криму Михайло Развожаєв заявив, що у районі Севастополя «збили понад шість ракет» й додав, що через падіння уламків пошкоджено будівлі.

Нагадаємо, 31 січня вибухи було чути у Феодосії, Роздольному, Гвардійському, Євпаторії, Саках та Севастополі. Згодом у районі аеродрому «Бельбек» виникла пожежа.