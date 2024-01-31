Заступниця держсекретаря США приїхала до Києва

У вересні 2023 року Нуланд звернулися до союзників через війну в Україні.

Яким би не був серйозний успіх і просування за наступні кілька днів і тижнів, все не закінчиться за ці тижні. Перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові і матеріально, і психологічно, і ментально до цього, — заявила тоді заступниця Державного секретаря США з політичних питань в адміністрації Джозефа Байдена.