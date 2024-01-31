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Ракурс
Заместитель госсекретаря США приехала в Киев

Заместитель госсекретаря США приехала в Киев

31 янв 2024, 12:26
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​​До Києва 31 січня прибула заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд.


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Її зустріла посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Як написала Брінк у мережі Х (Твіттер), в Нуланд заплановані зустрічі з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами.

Вітаю з поверненням в Україну Заступницю Державного секретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з урядовими лідерами, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні, — написала Бріджит Брінк.

Нуланд зустрічалася з головою Офісу президента 7 грудня 2023 року у США.

У вересні 2023 року Нуланд звернулися до союзників через війну в Україні.

Яким би не був серйозний успіх і просування за наступні кілька днів і тижнів, все не закінчиться за ці тижні. Перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові і матеріально, і психологічно, і ментально до цього, — заявила тоді заступниця Державного секретаря США з політичних питань в адміністрації Джозефа Байдена.

Источник: Ракурс


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