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Заместитель госсекретаря США приехала в Киев
Заместитель госсекретаря США приехала в Киевhttps://racurs.ua/n191906-zamestitel-gossekretarya-ssha-priehala-v-kiev.htmlРакурс
До Києва 31 січня прибула заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд.
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Її зустріла посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.
Як написала Брінк у мережі Х (Твіттер), в Нуланд заплановані зустрічі з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами.
Вітаю з поверненням в Україну Заступницю Державного секретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з урядовими лідерами, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні, — написала Бріджит Брінк.
Нуланд зустрічалася з головою Офісу президента 7 грудня 2023 року у США.
У вересні 2023 року Нуланд звернулися до союзників через війну в Україні.
Яким би не був серйозний успіх і просування за наступні кілька днів і тижнів, все не закінчиться за ці тижні. Перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові і матеріально, і психологічно, і ментально до цього, — заявила тоді заступниця Державного секретаря США з політичних питань в адміністрації Джозефа Байдена.
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