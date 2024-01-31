У Німеччини страйкуватимуть 11 аеропортів, у Берліні скасовано усі рейси

https://racurs.ua/ua/n191905-u-nimechchyny-straykuvatymut-11-aeroportiv-u-berlini-skasovano-usi-reysy.html

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У четвер, 1 лютого, у Німеччині страйкуватимуть 11 найбільших аеропортів. До зупинки роботи співробітників летовищ закликала профспілка Verdi. Зокрема, жоден літак не вилетить з аеропорту Берлін-Бранденбург (BER).

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Страйк у Берліні розпочнеться о 3.30 ранку і завершиться о 23.59. На четвер тут були заплановані близько 170 злетів і посадок із майже 50 тис. пасажирів.

Страйк також триватиме в аеропортах Гамбурга, Бремена, Ганновера, Кельна, Дюссельдорфа, Лейпцига, Дрездена, Ерфурта, Франкфурта-на-Майні та Штутгарта. Однак аеропорт Мюнхена працюватиме.

Verdi вимагає підвищення зарплат для близько 25 тис. працівників у Німеччині на 2,80 євро за годину та вищі надбавки за понаднормову роботу.

У січні в Німеччині страйкували фермери та перевізники, машиністи потягів.

Deutsche Bahn та профспілка машиністів GDL продовжать тарифні переговори. Страйків не буде принаймні до 3 березня.