Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прикордонники уразили три бліндажі росіян на фронті. Фото:

Прикордонники уразили три бліндажі росіян на фронті (ВІДЕО)

5 бер 2024, 21:20
999

Українські прикордонники продовжують завдавати ворогу нищівних ударів.


.

Зокрема, у Харківській області бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» знищили три бліндажі російської окупаційної армії. Професійно відпрацював 15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий Кордон». Про це Державна прикордонна служба України 5 березня повідомила у Facebook.

На відео, яке опублікували прикордонники, видно, як на російські позиції скидає боєприпаси з дронів. Було уражено три цілі.

Нагадаємо, українські прикордонники на Харківському напрямку знищили два ворожі комплекси спостереження «Муром-П». Бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» FPV-дронами уразили російські цілі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів