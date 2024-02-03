ЗСУ розбили російську колону з 11 одиниць бронетехніки в районі Новомихайлівки

https://racurs.ua/ua/n192017-zsu-rozbyly-rosiysku-kolonu-z-11-odynyc-bronetehniky-v-rayoni-novomyhaylivky-video.html

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Сухопутні сили показали кадри знищення за допомогою FPV-дронів та ПТРК бронетанкової колони окупантів, яка намагалася атакувати українські позиції. Відео ударів показало Командування сухопутних сил.

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30 січня в районі Новомихайлівки Донецької області військовослужбовцями 72 ОМБр за допомогою дронів була знищена колона російської техніки з 11 одиниць.

В результаті атаки цілого рою БПЛА російська армія втратила три танки Т-72, сім «мотолиг» та одну бойову машину піхоти БМП-2.

Деталі цієї операції викликали хвилю обурення серед російських Z-блогерів.