ВСУ разбили российскую колонну из 11 единиц бронетехники в районе Новомихайловки

https://racurs.ua/n192017-vsu-razbili-rossiyskuu-kolonnu-iz-11-edinic-bronetehniki-v-rayone-novomihaylovki-video.html

Ракурс

Сухопутні сили показали кадри знищення за допомогою FPV-дронів та ПТРК бронетанкової колони окупантів, яка намагалася атакувати українські позиції. Відео ударів показало Командування Сухопутних сил.

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30 січня в районі Новомихайлівки Донецької області військовослужбовцями 72 ОМБр за допомогою дронів була знищена колона російської техніки з 11 одиниць.

В результаті атаки цілого рою БПЛА російська армія втратила три танки Т-72, сім «мотолиг» та одну бойову машину піхоти БМП-2.

Деталі цієї операції викликали хвилю обурення серед російських Z-блогерів.