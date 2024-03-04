Верховний суд США дозволив Трампу залишитися в президентських перегонах

https://racurs.ua/ua/n192997-verhovnyy-sud-ssha-dozvolyv-trampu-zalyshytysya-v-prezydentskyh-peregonah.html

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Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп таки зможе взяти участь у праймериз у штаті Колорадо.

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Річ у тому, що навколо цього питання останні місяці точилися суперечки. Суд Колорадо раніше заборонив Трампу бути кандидатом від штату на виборах — через участь експрезидента у штурмі Капітолію.

Але Верховний суд одностайно скасував рішення. Це, до речі, сталося напередодні «супервівторка» — уже 5 березня праймериз відбудуться одразу в 15 штатах.

Раніше суд Колорадо ухвалив «безпрецедентне рішення» про те, що Трамп не має права бути кандидатом від штату на президентських виборах у 2024 році.

Таке рішення пояснили 14-ю поправкою до конституції США, яка забороняє учасникам заколоту обіймати найвищі державні посади. Суд Колорадо визнав, що штурм Капітолію був повстанням, а Трамп брав у ньому участь.

Це могло усунути Трампа з первинного голосування (праймеріз) Республіканської партії в Колорадо, яке відбудеться у березні.