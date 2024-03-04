Вісім працівників мають забезпечувати одну людину на фронті, - Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n192996-visim-pracivnykiv-maut-zabezpechuvaty-odnogo-biycya-na-fronti-vvajaie-shmygal.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заявив, що уряд працює над новою системою бронювання. За його словами, треба врахувати, щоб насамперед були заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства.

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Сплату податків ми вже рахували. А загалом співвідношення має бути таким: не менше ніж один до восьми. Тобто восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає та ризикує своїм життям на фронті, — сказав Шмигаль на пресконференції з нагоди чотирьох років роботи уряду.

Кабмін, за його словами, напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією — всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І вплив підприємства або галузі на економіку — ось це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо, — сказав він.

Станом на березень 2024 року в Україні бронь від мобілізації мають близько 700 тис. людей.

За підрахунками уряду, співвідношення працівників і військових для забезпечення останніх має бути вісім до одного, і, виходячи з цих параметрів, уряд розробляє справедливі параметри бронювання.

Серед інших тез прем'єра на пресконференції, виділимо:

Україна не буде продовжувати контракт із росією щодо транзиту газу. Країна продовжує збільшувати видобуток блакитного палива, за минулий рік «Нафтогаз» запустив 86 нових свердловин.