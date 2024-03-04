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Ракурс
Вісім працівників мають забезпечувати одну людину на фронті, - Шмигаль

Вісім працівників мають забезпечувати одного бійця на фронті, вважає Шмигаль

4 бер 2024, 16:55
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заявив, що уряд працює над новою системою бронювання. За його словами, треба врахувати, щоб насамперед були заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства.


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Сплату податків ми вже рахували. А загалом співвідношення має бути таким: не менше ніж один до восьми. Тобто восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає та ризикує своїм життям на фронті, — сказав Шмигаль на пресконференції з нагоди чотирьох років роботи уряду.

Кабмін, за його словами, напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією — всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І вплив підприємства або галузі на економіку — ось це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо, — сказав він.

Станом на березень 2024 року в Україні бронь від мобілізації мають близько 700 тис. людей.

За підрахунками уряду, співвідношення працівників і військових для забезпечення останніх має бути вісім до одного, і, виходячи з цих параметрів, уряд розробляє справедливі параметри бронювання.

Серед інших тез прем'єра на пресконференції, виділимо:

  • Україна не буде продовжувати контракт із росією щодо транзиту газу. Країна продовжує збільшувати видобуток блакитного палива, за минулий рік «Нафтогаз» запустив 86 нових свердловин.
  • Цьогоріч уже скоротили 20 тисяч вакансій на держслужбі, уряд працює (https://suspilne.media/698002-urad-provodit-robotu-zi-skorocenna-kilkosti-ministerstv-na-tretinu-smigal/) над скороченням кількості міністерств на третину.
  • На фортифікації та будівництво оборонних рубежів виділили 20 мільярдів гривень з резервного фонду, є ресурс з інших джерел ще на 11 мільярдів.
  • На кордоні України з Польщею не зафіксовано блокування доставлення зброї, військової техніки чи гуманітарної допомоги. 90% українського експорту в Європу пролягає морем через дунайські порти, тому блокада аграріїв — «безглузда». Наразі Польща опрацьовує план з розблокування кордону, запропонований Україною.
  • Шмигаль повторив, що український ринок готовий виробляти понад мільйон дронів. На купівлю безпілотників виділили близько 40 мільярдів гривень, на половину суму планують закупити дрони саме українського виробництва.
  • Україна працює над завершенням будівництва блоків Хмельницької АЕС та створенням двох інтерконекторів електроенергії до Європи.
  • Цього року створять робочу групу з конфіскації російських активів та використання доходів від них.

Джерело: Ракурс


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