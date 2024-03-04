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Ракурс
Росіяни залучають до штурму українських позицій навіть "гольф-кари"

Росіяни залучають до штурмів навіть гольф-кари (ВІДЕО)

4 бер 2024, 16:43
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Механізований штурм бронетехнікою та гольф-карами, як на фронті ще називають поставлені Росії Китаєм всюдиходи DesertCross, був рішуче припинений українськими підрозділами.


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Про це розповіли у 60-й окремій механізованій Інгулецькій бригаді ЗСУ, яка днями відбила масштабну атаку русні на Лиманському напрямку.

Як зазначили в бригаді, до наступу російські військові залучили танк Т-90М, дві бойові машини піхоти БМП-2 та чотири китайські гольф-кари, які Шойгу «видавав путіну за новітню розробку свого оборонпрому».

Судячи з кадрів, знятих українським дроном, росіяни планували одночасно з лобовим штурмом важкої техніки зайти у фланг українським бійцям на легких маневровних автомобілях.

Джерело: Ракурс


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