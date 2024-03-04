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Россияне привлекают к штурмам даже гольф-кары
Россияне привлекают к штурмам даже гольф-кары (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192995-rossiyane-privlekaut-k-shturmam-daje-golf-kary-video.htmlРакурс
Механізований штурм бронетехнікою та гольф-карами, як на фронті ще називають поставлені Росії Китаєм всюдиходи DesertCross, був рішуче припинений українськими підрозділами.
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Про це розповіли у 60-й окремій механізованій Інгулецькій бригаді ЗСУ, яка днями відбила масштабну атаку русні на Лиманському напрямку.
Як зазначили в бригаді, до наступу російські військові залучили танк Т-90М, дві бойові машини піхоти БМП-2 та чотири китайські гольф-кари, які Шойгу «видавав путіну за новітню розробку свого оборонпрому».
Судячи з кадрів, знятих українським дроном, росіяни планували одночасно з лобовим штурмом важкої техніки зайти у фланг українським бійцям на легких маневровних автомобілях.
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