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Ракурс
Верховный суд США разрешил Трампу остаться в президентской гонке

Верховный суд США разрешил Трампу остаться в президентской гонке

4 мар 2024, 17:31
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Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп таки зможе взяти участь у праймериз у штаті Колорадо.


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Річ у тому, що навколо цього питання останні місяці точилися суперечки. Суд Колорадо раніше заборонив Трампу бути кандидатом від штату на виборах — через участь експрезидента у штурмі Капітолію.

Але Верховний суд одностайно скасував рішення. Це, до речі, сталося напередодні «супервівторка» — уже 5 березня праймериз відбудуться одразу в 15 штатах.

Раніше суд Колорадо ухвалив «безпрецедентне рішення» про те, що Трамп не має права бути кандидатом від штату на президентських виборах у 2024 році.

Таке рішення пояснили 14-ю поправкою до конституції США, яка забороняє учасникам заколоту обіймати найвищі державні посади. Суд Колорадо визнав, що штурм Капітолію був повстанням, а Трамп брав у ньому участь.

Це могло усунути Трампа з первинного голосування (праймеріз) Республіканської партії в Колорадо, яке відбудеться у березні.

Источник: Ракурс


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