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В Одессе полицейские сбили «Шахед» с пулемета (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193071-v-odesse-policeyskie-sbili-shahed-s-pulemeta-video.htmlРакурс
В Одесі 5 березня мобільно-вогнева група поліцейських з крупнокаліберного кулемета збила один із «шахедів», що заходили на територію міста під час масованої атаки по регіону.
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Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала поліція Одещини.
Один з дронів увійшов у зону відповідальності правоохоронців і вони його знищили. Завдяки прицільній стрільбі по безпілотнику поліцейські «приземлили» «Shahed», — зазначають у поліції. — Зауважимо: поліцейські віднедавна виконують такі бойові завдання. І це один із перших і одразу вдалий вихід на збиття безпілотників.
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