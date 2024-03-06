Уничтожение российского «шахеда», скриншот видео

https://racurs.ua/n193071-v-odesse-policeyskie-sbili-shahed-s-pulemeta-video.html

Ракурс

В Одесі 5 березня мобільно-вогнева група поліцейських з крупнокаліберного кулемета збила один із «шахедів», що заходили на територію міста під час масованої атаки по регіону.

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Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікувала поліція Одещини.