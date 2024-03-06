В Одессе жертвами российского ракетного удара стали пять человек

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Рашисты 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе, фото: «Интент»
В Одессе жертвами российского ракетного удара стали пять человекhttps://racurs.ua/n193070-v-odesse-jertvami-rossiyskogo-raketnogo-udara-stali-pyat-chelovek.htmlРакурс
Росіяни сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси.
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В результаті загинули п’ятеро людей. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар речника ВМС капітана 3-го рангу Дмитра Плетенчука.
6 березня ворог наніс удар по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину російської федерації, — зазначив він.
Нагадаємо, сьогоднішній ракетний удар по Одесі стався неподалік місця, де мала відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакоса.
Джерело: «Українська правда»
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