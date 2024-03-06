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Ракурс
Рашисти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі, фото: «Інтент»

В Одесі жертвами російського ракетного удару стали п’ятеро людей

6 бер 2024, 18:39
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Росіяни сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси.


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В результаті загинули п’ятеро людей. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар речника ВМС капітана 3-го рангу Дмитра Плетенчука.

6 березня ворог наніс удар по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину російської федерації, — зазначив він.

Нагадаємо, сьогоднішній ракетний удар по Одесі стався неподалік місця, де мала відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакоса.

Джерело: «Українська правда»

Джерело: Ракурс


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