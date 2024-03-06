росія вдарила ракетою по Одесі під час візиту грецького прем'єра

Кіріакос Міцотакіс, фото: «Афинские новости»

https://racurs.ua/ua/n193069-rosiya-vdaryla-raketou-po-odesi-pid-chas-vizytu-greckogo-premiera.html

Ракурс

російські війська сьогодні, 6 березня, завдали ракетного удару по Одесі, де в той час мала відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та грецького прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

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За інформацією грецького видання Protothema, ціллю ракети був кортеж Зеленського, котрий в момент удару перебував за 150 м від місця перебування грецької делегації.

За інформацією видання, з грецької делегації, котра, окрім прем'єра, включає ще вісьмох осіб та охорону, ніхто не постраждав.

Зустріч Міцотакіса та Зеленського пройшла у звичайному режимі.

Прем'єр-міністр Греції прибув в Україну сьогодні вранці, в умовах надзвичайної секретності, з метою залишитися на кілька годин, перш ніж відправитися в Бухарест на саміт Європейської народної партії.

Зеленський згодом заявив, що бачив цей удар, і що є загиблі та поранені, повідомляє «Суспільне».

Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю. що є загиблі, є поранені, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що російській армії все одно куди бити — по військових чи цивільних:

Це військові, цивільні, міжнародні гості — цим людям все одно. Вони або з глузду з’їхали, або повністю не контролюють, що їхня терористична армія діє. Це говорить про те, що нам передусім треба захищатися. Краще за все, це система протиповітряної оборони.

У момент атаки він із Міцотакісом перебували в одеському порту. За словами грецького прем'єр-міністра, вибухи пролунали близько від них:

Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід.

Джерело: Protothema, «Суспільне»