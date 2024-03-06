Згенеровані ШІ зображення заповнюють інтернет, фото: Stable Horde

https://racurs.ua/ua/n193068-ludy-vidriznyaut-spravjni-zobrajennya-vid-zgenerovanyh-shi-girshe-nij-ochikuvalosya-ucheni.html

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Людям важче, ніж очікувалося, відрізняти, хто на фото є реальною людиною, а хто — штучно згенерованим штучним інтелектом зображенням.

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Це встановили учені з університету Втерлоо (Канада) провівши відповідне дослідження, повідомляє видання EurekAlert.

У межах дослідження 260 учасників отримали 20 непідписаних фотографій:

10 з них були зображеннями реальних людей, отриманими з пошуку Google;

інші 10 були створені за допомогою двох популярних програм штучного інтелекту для генерації зображень Stable Diffusion або DALL-E.

Учасників попросили позначити кожне зображення як реальне або створене штучним інтелектом і пояснити, чому вони так вирішили. В результаті лише 61% учасників змогли відрізнити людей, згенерованих штучним інтелектом, від реальних, що значно нижче 85%, на які розраховували дослідники.

Люди не настільки вправні в розрізненні, як їм здається, — наголошують дослідники.

Зазначається, що учасники дослідження звертали увагу на такі деталі, як пальці, зуби та очі, як можливі індикатори при пошуку контенту, створеного штучним інтелектом, але їхні оцінки не завжди були правильними.

Учені зазначають, що характер дослідження дозволив учасникам довго розглядати фотографії, тоді як більшість інтернет-користувачів дивляться на зображення мимохідь.

Люди, які просто гортають сторінки або не мають часу, не помітять цих підказок, — наголошують дослідники.

Учені наголошують, що надзвичайно швидкі темпи розвитку технології ШІ ускладнюють розуміння потенціалу зловмисних або негідних дій, які несуть у собі згенеровані в такий спосіб зображення. До того ж, темпи академічних досліджень і розвитку законодавства часто відстають — так, з моменту початку дослідження наприкінці 2022 року зображення, створені ШІ, стали ще більш реалістичними.

Дезінформація не нова, але інструменти дезінформації постійно змінюються і розвиваються, — наголошують учені. — Може дійти до того, що людям, незалежно від того, наскільки вони будуть підготовлені, буде важко відрізнити реальні зображення від фейків. Ось чому нам потрібно розробляти інструменти для виявлення та протидії цьому. Це схоже на нову гонку озброєнь зі штучним інтелектом.

Джерело: EurekAlert