Знайдено місячні породи з унікальним пилом

https://racurs.ua/ua/n191521-shtuchnyy-intelekt-dopomig-vyyavyty-unikalnyy-pyl-na-poverhni-misyacya-foto.html

Ракурс

Учені виявили на поверхні Місяця породи з унікальним пилом.

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Відкриття було зроблене на основі аналізів за допомогою штучного інтелекту близько мільйона знімків з космічного апарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, який обертається навколо Місяця. Про це повідомляє прес-служба Мюнстерського університету (Німеччина).

У своєму дослідженні учені шукали потріскані гірські породи на Місяці. В результаті пошуковий алгоритм виявив близько 130 тис. цікавих каменів, половину з яких вчені ретельно вивчили.

Ми розпізнали валун з характерними темними ділянками лише на одному зображенні. Цей камінь дуже відрізнявся від усіх інших, оскільки він розсіює менше світла назад до Сонця, ніж інші породи, — зазначають дослідники. — Ми підозрюємо, що це пов’язано з особливою структурою пилу, зокрема, його щільністю та розміром зерен.

Зазвичай місячний пил дуже пористий і відбиває багато світла назад у напрямку освітлення. Однак, коли пил ущільнюється, загальна яскравість зазвичай збільшується. Це не так у випадку зі спостережуваними покритими пилом скелями, — додають учені.

Очікується, що ці нові знахідки допомагають вченим зрозуміти процеси, які формують і змінюють місячну кору.

Місяць майже повністю вкритий пилом:

на відміну від земного, цей пил не згладжений вітром і погодою, а має гострі краї, а також електростатично заряджений;

цей пил вивчають ще з часів місій «Аполлон» наприкінці 1960-х років і тепер міжнародна дослідницька група вперше виявила на поверхні Місяця аномальні камені метрового розміру, які вкриті пилом і, ймовірно, мають унікальні властивості — наприклад, магнітні аномалії. «Найважливіший висновок вчених полягає в тому, що лише деякі валуни на Місяці мають шар пилу з дуже особливими відбивними властивостями. Наприклад, пил на цих нововідкритих валунах відбиває сонячне світло інакше, ніж на раніше відомих каменях», — зазначається у статті.

Відомо, що на поверхні Місяця існують магнітні аномалії, особливо поблизу області під назвою Рейнер Гамма. Однак питання про те, чи можуть гірські породи бути магнітними, ніколи не досліджувалося.

Сучасні знання про магнітні властивості Місяця дуже обмежені, тому ці нові породи проллють світло на історію Місяця та його магнітного ядра, — наголошують дослідники. — Ми вперше дослідили взаємодію пилу з гірськими породами в гамма-області Райнер.

За словами учених краще розуміння руху місячного пилу може допомогти, наприклад, у плануванні майбутніх людських поселень на Місяці.