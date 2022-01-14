Вчені пояснили, чому два боки Місяця так сильно відрізняються

Півкулі Місяця помітно відрізняються між собою

https://racurs.ua/ua/n165741-vcheni-poyasnyly-chomu-dva-boky-misyacya-tak-sylno-vidriznyautsya.html

Ракурс

Міжнародна група учених з Китаю та Австралії створила модель, котра пояснює помітну асиметрію між обома півкулями Місяця.

На думку вчених, причини цього полягають у колосальному зіткненні, яке сталося 4,2−4,3 млрд років і, зокрема, залишило по собі басейн Південний полюс — Ейткен на зворотному боці Місяця, повідомляє видання Phys.org.

Протягом багатьох років вчені припускали, що Місяць виглядає приблизно однаково на видимому та зворотному боці, але потім космічні зонди виявили, що це зовсім не так — існували відмінності в тому, як виглядала поверхня, а також у каменях та речовинах у різних півкулях.

При цьому більшість вчених погоджується, що ці відмінності виникли вже після того, як поверхня Місяця затверділа, тобто — йшлося про наслідки масштабного зіткнення. Проте як воно могло призвести до таких наслідків, залишалося невідомим.

У цій новій роботі дослідники врахували всі відомі фактори та помістили їх у модель для імітації великого космічного зіткнення. Їхнє моделювання показало, що:

таке зіткнення призведе до вивільнення великої кількості тепла, достатньої для відновлення конвекції (переміщення потоків речовини під впливом тепла), яка мала місце на ранніх стадіях існування Місяця, але потім згасла;

водночас матеріал з космічного тіла, з яким зіткнувся Місяць, потрапив би всередину нього, що б частково зупинило конвекцію, не давши їй в результаті охопити видимий із Землі бік Місяця;

проте матеріали надр Місяця зрештою змішалися б з матеріалами тіла, з яким відбулося зіткнення, що зрештою дозволило б конвекції все ж вийти на поверхню, але лише на зворотному боці Місяця.

Усе це створило б відмінності, які ми можемо спостерігати сьогодні.

Нагадаємо, учені встановили, що Місяць є більш «металевим», ніж вважалося.

Джерело: Phys.org