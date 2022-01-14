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Чернівці постраждали від сильного вітру, фото: Чернівецька міська рада

Вітер зірвав дах з кінотеатру у Чернівцях (ФОТО)

14 січ 2022, 19:16
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У Чернівцях сильний вітер зірвав дах кінотеатру «Чернівці».

В результаті рух транспорту поблизу постраждалої будівлі обмежили. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Чернівецька міська рада.

Тролейбуси № 1 та 8 тимчасово їздять лише до Соборної площі, — зазначається в повідомленні.

За словами директора кінотеатру Руслава Зваруна, оцінити площу пошкодження покрівлі зараз неможливо, оскільки вітер не вщухає, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зараз біля кінотеатру перебувають поліцейські та рятувальники. Все навкруги кінотеатру оточено, бо зверху падають уламки, — зазначив Зварун.

Чернівці постраждали від сильного вітру, фото: Чернівецька міська рада

За його інформацією, вітер у центрі Чернівців також пошкодив дах Будинку офіцерів.

За інформацією місцевих ЗМІ, у центрі Чернівців також впало дерево, яке обірвало дроти. Інцидент стався на вулиці Сковороди.

Крім того, десятки житлових будинків та комерційних закладів залишилися без електропостачання.

Чернівці постраждали від сильного вітру, фото: Molbuck


Рятувальники попереджають, що найближчим часом у місті та області зберігатиметься сильний вітер з поривами до 25−27 м/с.

Джерело: Чернівецька міська рада, «Укрінформ»


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