Першому у світі пацієнту з травмами спинного мозку пересадили стовбурові клітини

У Японії першому пацієнту з травмами мозку пересадили стовбурові клітини, фото: Університет Кейо

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У Японії група дослідників Університету Кейо (Токіо) повідомила про проведення перших у світі клінічних випробувань з пересадкою клітин, отриманих з індукованих плюрипотентних стовбурових клітин iPS, для лікування травм спинного мозку.

В такий спосіб учені шукають спосіб регенерації нервів у пацієнтів, які через травми втратили моторні та сенсорні функції, інформує видання Japanse Times.

Зазначається, що дослідники під час прес-конференції повідомили, що провели пересадку близько 2 млн клітин, отриманих із клітин iPS, пацієнту, який зазнав травми спинного мозку менш ніж за чотири тижні до операції.

На цьому етапі дослідження учені зосереджуються на лікуванні людей, які отримали травми нещодавно і вони ще не перейшли у хронічну стадію.

Наразі учені спостерігають за проперованим пацієнтом, який проходить фізичну реабілітацію у медичному центрі в Токіо.

За словами учених, стан пацієнта добрий і вони спостерігатимуть за ним протягом одного року, щоб переконатися у безпеці проведеної процедури. Згодом незалежний комітет експертів вивчить отримані дані та оцінить безпеку лікування. Університет проведе другу трансплантацію, якщо комісія підтвердить її безпеку.

Дані про стать, вік пацієнта та про те, як він отримав травму, не розкриваються.

Очікується, що такі операції будуть зроблені ще трьом пацієнтам.

У майбутньому дослідники також хочуть продовжити дослідження, щоб застосувати цей метод до хронічних пацієнтів з травмами спинного мозку.

Щодо перспектив практичного застосування лікування, то, за словами дослідників, для отримання необхідних для цього даних, скоріше за все, знадобляться «не менше трьох-п'яти років».

Основна мета клінічного дослідження — підтвердити безпеку пересаджених клітин та методу трансплантації.

Джерело: Japanse Times