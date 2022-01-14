Первому в мире пациенту с травмами спинного мозга пересадили стволовые клетки

В Японии первому пациенту с травмами мозга пересадили стволовые клетки, фото: Университет Кейо

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В Японии группа исследователей Университета Кейо (Токио) сообщила о проведении первых в мире клинических испытаний с пересадкой клеток, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток iPS, для лечения травм спинного мозга.

Таким образом, ученые ищут способ регенерации нервов у пациентов, которые из-за травм потеряли моторные и сенсорные функции, информирует издание Japanse Times.

Отмечается, что исследователи во время пресс-конференции сообщили, что провели пересадку около 2 млн клеток, полученных из клеток iPS, пациенту, который получил травму спинного мозга менее чем за четыре недели до операции.

На этом этапе исследования ученые сосредоточиваются на лечении людей, которые получили травмы недавно и они еще не перешли в хроническую стадию.

Теперь ученые наблюдают за прооперированным пациентом, который проходит физическую реабилитацию в медицинском центре в Токио.

По словам ученых, состояние пациента хорошее и они будут наблюдать за ним в течение одного года, чтобы убедиться в безопасности проводимой процедуры. Потом независимый комитет экспертов изучит полученные данные и оценит безопасность лечения. Университет проведет вторую трансплантацию, если комиссия подтвердит ее безопасность.

Данные о поле, возрасте пациента и о том, как он получил травму, не раскрываются.

Ожидается, что такие операции будут сделаны еще трем пациентам.

В будущем исследователи также хотят продолжить исследования, чтобы применить этот метод к хроническим пациентам с травмами спинного мозга.

Что касается перспектив практического применения лечения, то, по словам исследователей, для получения необходимых для этого данных, скорее всего, понадобится «не менее трех-пяти лет».

Основная цель клинического исследования — подтвердить безопасность пересаженных клеток и метода трансплантации.

Источник: Japanse Times