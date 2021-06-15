Новые клетки в мозге обнаружили ученые – в чем их особенность. Фото: medcenter4.by

https://racurs.ua/n156147-novye-kletki-v-mozge-obnarujili-uchenye-v-chem-ih-osobennost.html

Ракурс

Научное открытие сделали швейцарские ученые — они нашли два новых типа глиальных клеток в мозге, выведя взрослые стволовые клетки из состояния покоя.

Глиальные клетки могут играть важную роль в пластичности и восстановлении мозга во время нейродегенеративных заболеваний и после травм, пишет Science.

Биологи исследовали стволовые клетки в желудочково-субвентрикулярной зоне мозга взрослых мышей. Там они находятся в состоянии покоя, пока не получат сигнал, который заставит «проснуться» и превратиться в нервную клетку.

Ученые обнаружили переключатель «спящих» стволовых клеток. Им оказался бета-рецептор тромбоцитарного фактора роста, который поддерживает стволовые клетки в состоянии покоя. Биологи смогли отключить его и активировать стволовые клетки.

Внезапно глиальные клетки одного из типов оказались прикреплены к поверхности стенки желудочка мозга, а не в мозговой ткани. Клетки постоянно омываются спинномозговой жидкостью и взаимодействуют с аксонами из других областей мозга, а потому способны воспринимать сигналы дальнего действия, — объяснили авторы работы.

Источник: Science