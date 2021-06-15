Реформу прокуратуры изменили народные депутаты. Фото:

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Реформу прокуратуры изменила Верховная Рада — 14 июня во втором чтении 293 голосами нардепы поддержали законопроект № 5157 для внесения изменений в реформу прокуратуры.

Закон предусматривает безальтернативную обязательность прохождения аттестации для претендентов на должности прокуроров в Офисе генерального прокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов. Документ предлагает возможность завершения начатых до 1 сентября 2021 года процедур отбора и дисциплинарного производства. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной Рады.

В законе прописано постоянство действия кадровых комиссий ОГП, областных прокуратур, которые обеспечивают проведение аттестации прокуроров. Создание, определение периода и порядка работы таких комиссий осуществляет генпрокурор.

Документ также возобновит действие положений закона «О прокуратуре» в части формирования состава органа, осуществляющего дисциплинарное производство. Генпрокурору дают право принимать решение о созыве всеукраинской конференции прокуроров.

Кроме того, закон предусматривает, что временные процедуры для завершения начатых до 1 сентября 2021 года процедур отбора и дисциплинарного производства.

Напомним, в феврале в Верховной Раде зарегистрировали пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту № 3196-д, который предусматривает реформирование службы безопасности Украины.