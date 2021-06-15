Реформу прокуратури змінили народні депутати. Фото:

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Реформу прокуратури змінила Верховна Рада — 14 червня в другому читанні 293 голосами нардепи підтримали законопроект № 5157 для внесення змін у реформу прокуратури.

Закон передбачає безальтернативну обов’язковість проходження атестації для претендентів на посади прокурорів в Офісі генерального прокурора, обласній чи окружній прокуратурі, в тому числі в разі відновлення на посадах за рішеннями судів. Документ пропонує можливість завершення розпочатих до 1 вересня 2021 року процедур відбору та дисциплінарного провадження. Про це повідомляється в Telegram-каналі Верховної Ради.

У законі прописана сталість дії кадрових комісій ОГП, обласних прокуратур, які забезпечують проведення атестації прокурорів. Створення, визначення періоду та порядку роботи таких комісій здійснює генпрокурор.

Документ також відновить дію положень закону «Про прокуратуру» в частині формування складу органу, що здійснює дисциплінарне провадження. Генпрокурору дають право приймати рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів.

Крім того, закон передбачає, що тимчасові процедури для завершення розпочатих до 1 вересня 2021 року процедур добору та дисциплінарного провадження.

Нагадаємо, в лютому в Верховній Раді зареєстрували пакет поправок до ухваленого в першому читанні законопроекту № 3196-д, котрий передбачає реформування Служби безпеки України.