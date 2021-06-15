Серба в Україні замовили кілерам родичі, поліція імітувала викрадення. Фото: поліція

https://racurs.ua/ua/n156145-serba-v-ukrayini-zamovyly-kileram-rodychi-policiya-imituvala-vykradennya-video.html

Ракурс

Чоловіка замовили кілерам власні родичі — силовики зімітували викрадення, щоб запобігти його вбивству. Громадянина Сербії в Україні «замовила» дружина для заволодіння майном на понад шість мільйонів євро перед розлученням.

Дружина та брат потерпілого залучили до справи громадянина України. Про це повідомляє прес-служба поліції.





Вказується, що бізнесмен начебто хотів розлучитись з дружиною та позбавити її коштів, саме тому вона із братом змовилася його позбутись — викрасти, змусити підписати необхідні папери та вбити. Організатором злочину був українець, який тимчасово проживав за кордоном. Йому жінка надала інформацію про чоловіка, і розповіла, що він кілька разів на рік приїжджає до України, щоб перевірити свої підприємства.

За вбивство чоловіка жінка пообіцяла виконавцю квартиру у Москві вартістю два мільйони доларів. Після замовлення злочину українські правоохоронці провели спецоперацію — вони зімітували викрадення жертви, щоб перевірити подальші наміри організаторів.

У прокуратурі повідомили, що після того, як один з організаторів приїхав до України та сплатив 10 тис. дол. за виконання першої частини розробленого плану, його затримали. Чоловіку повідомили про підозру за фактами замаху на незаконне позбавлення волі та викрадення людини та замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення у складі організованої групи.

Організатору вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Також готується запит про міжнародну правову допомогу щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших замовників злочину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що докази участі співробітників Головного управління розвідки Міноборони України до викрадення екс-судді Миколи Чауса в Кишиневі оприлюднили ЗМІ.