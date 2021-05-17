Чауса оголосять шпигуном Росії — журналіст про викрадення судді в Молдові

https://racurs.ua/ua/n154700-chausa-ogolosyat-shpygunom-rosiyi-jurnalist-pro-vykradennya-suddi-v-moldovi.html

Ракурс

Офіс президента хоче оголосити викраденого в Молдові колишнього українського суддю Миколу Чауса російським шпигуном, щоб врятувати Володимира Зеленського від скандалу. Так стверджує журналіст Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела.

У понеділок до Києва прилітає в.о. прем'єр-міністра, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой. Головний пункт візиту — залагодити скандал з викраденням в Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса.

Молдовські ЗМІ повідомили, що в організації викрадення підозрюють співробітників посольства України і співробітників Головного управління розвідки. Медіа також писали, що викрадення Чауса було здійснено за вказівкою глави офісу Андрія Єрмака і його заступника Андрія Смирнова.

Щоб врятувати обличчя, врятуватися від кримінального переслідування і вирішити проблему відносин з Молдовою, за даними джерел журналіста Юрія Бутусова, наразі придумали певний план. Чауса нібито виявлять у вівторок, 18 травня, в Україні. Його затримає СБУ і заявить, що екс-суддю підозрюють в шпигунстві і співпраці з РФ.

Це дозволить надати законні підстави діям співробітників ГУР МО. Одночасно це дозволить певний час утримувати Чауса в СІЗО СБУ, щоб не передавати відразу в НАБУ і не допустити таким чином негайних публічних виступів побіжного корупціонера, — написав Бутусов на своїй сторінці в Фейсбук.

Керівництво України вже довгий час ухиляється від будь-яких коментарів по суті звинувачень. Молдова продовжує публічно тиснути на Київ, публікуючи нові деталі кримінальної справи.

Напередодні візиту Чокоя поліція Молдови 9 травня затримала ще одного підозрюваного у викраденні. За даними джерел «Цензор.НЕТ» в Молдові, поліція затримала громадянина Молдови Ярослава Снігерьова.

«Ракурс» повідомляв, що 3 квітня в центрі Кишинева невідомі викрали корумпованого екс-суддю Миколу Чауса, який раніше втік до Молдови. Минуло майже 50 днів, але Чауса досі не виявили. Очільник МВС Молдови Павло Войко відкрито звинуватив у викраденні Україну.