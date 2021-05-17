Чауса объявят шпионом России — журналист о похищении судьи в Молдове

https://racurs.ua/n154700-chausa-obyavyat-shpionom-rossii-jurnalist-o-pohischenii-sudi-v-moldove.html

Ракурс

Офис президента хочет объявить похищенного в Молдове бывшего украинского судью Николая Чауса российским шпионом, чтобы спасти Владимира Зеленского от скандала. Так утверждает журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники.

В понедельник в Киев прилетает и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой. Главный пункт визита — уладить скандал с похищением в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Молдавские СМИ сообщили, что в организации похищения подозревают сотрудников посольства Украины и сотрудников Главного управления разведки. Медиа также писали, что похищение Чауса было осуществлено по указанию главы офиса Андрея Ермака и его заместителя Андрея Смирнова.

Чтобы спастись от уголовного преследования и решить проблему отношений с Молдовой, по данным источников журналиста Юрия Бутусова, придумали некий план. Чауса якобы обнаружат во вторник, 18 мая, в Украине. Его задержит СБУ и заявит, что экс-судью подозревают в шпионаже и сотрудничестве с РФ.

Это позволит предоставить законные основания действиям сотрудников ГУР МО. Одновременно это позволит определенное время удерживать Чауса в СИЗО СБУ, чтобы не передавать сразу в НАБУ и не допустить таким образом немедленных публичных выступлений беглого коррупционера, — написал Бутусов на своей странице в Фейсбук.

Руководство Украины уже долгое время уклоняется от каких-либо комментариев по сути обвинений. Молдова продолжает публично давить на Киев, публикуя новые детали уголовного дела.

Накануне визита Чоко полиция Молдову 9 мая задержали еще одного подозреваемого в похищении. По данным источников «Цензор.НЕТ» в Молдове, полиция задержала гражданина Молдовы Ярослава Снегерева.

«Ракурс» сообщал, что 3 апреля в центре Кишинева неизвестные похитили коррумпированного экс-судью Николая Чауса, который ранее бежал из Украины в Молдову. Прошло почти 50 дней, но Чауса до сих пор не обнаружили. Глава МВД Молдовы Павел Войко открыто обвинил в похищении Украину.