Курс валют – доллар упал, а евро подорожало

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Ракурс

Курс доллара в Украине по состоянию на 17 мая упал, а курс евро вырос.

Доллар стоит 27,61 грн — он подешевел на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В то же время евро стоит 33,48 грн, валюта подорожала на 11 копеек.

Не считая погашений процентов по нескольким выпускам 17 мая, Минфину необходимо погасить только 19 мая гривневых бумаг на сумму свыше 13,5 млрд грн с учетом процентов.

Предыдущий аукцион 11-го числа прошел откровенно слабо — было продано ОВГЗ всего на 1,427 млрд грн. И от того, как пройдет аукцион на этой неделе и куда инвесторы направят получаемые 13,5 млрд грн 19 мая, во многом зависит ситуация на ресурсном, фондовом и валютных рынках вплоть до конца весны.

Инвесторы ждут от Минфина новых уступок по доходности. Чиновники, естественно, не горят желанием ее поднимать и торг по доходности между потенциальными покупателями ОВГЗ и Минфином только усиливается.

На аукционе 18 мая доходность по гривневым бумагам составит от 9% до 12,40% годовых, в зависимости от сроков обращения облигаций, в долларе — до 3,9% годовых и в евро — около 2,5% годовых. А общий объем размещения ОВГЗ составит от 6,3 млрд до 11,4 млрд в гривневом эквиваленте.